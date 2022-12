La temperatura podría aumentar en Colombia 5ºC a causa del cambio climático

Si no se recortan las emisiones contaminantes de ahora a 2100, la temperatura en Colombia podría aumentar 5 grados respecto a los niveles preindustriales, lo que implicará que 37.000 personas sufrirán graves inundaciones, y 64 millones correrán el riesgo de contraer malaria. (Lea acá también: El Niño se intensifica y amenaza con convertirse en uno de los más potentes ).

Estas son algunas de las conclusiones de un estudio realizado de forma conjunta entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), que han querido mostrar las consecuencias directas del calentamiento global para la salud.

Este ejercicio se ha realizado en 15 países, tres de ellos latinoamericanos: Brasil, Colombia y Perú.

Con respecto a Colombia, el informe indica que "el cambio climático amenaza con cortes de agua, perturbación de la producción agrícola en los Andes -con el resultado de amenazas a la seguridad alimentaria- el aumento del nivel del mar y las consecuencias perniciosas para los habitantes de las zonas costeras".

Asimismo, el cambio climático tendría como consecuencia "el aumento de las enfermedades infecciosas, particularmente malaria, dengue, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas; y el aumento de las muertes relacionadas con el calor", entre otros, explicita el texto.

En caso de que hubiera un drástico recorte, el aumento se limitaría a 1,5 grados centígrados.

En caso de que en la Cumbre del Clima de París los países no se pusieran de acuerdo y el aumento de los gases contaminantes continuase, el estudio estima que habría un incremento de las muertes de los mayores de 65 años a causa del calor.

Se calcula que en 2080 habría 87 muertes de ancianos colombianos por cada 100.000 habitantes, cuando la media entre 1961 y 1990 fue de menos de un deceso por cada 100.000 ciudadanos.

Se estima que con una rápida reducción de las emisiones, se podrían limitar las muertes de ancianos en 2080 a 15 decesos por cada 100.000 habitantes.

"En un escenario de altas emisiones, y sin una gran inversión en adaptación, la media anual de personas afectadas por inundaciones a causa del aumento del nivel del mar alcanzaría las 37.700 anualmente entre 2070 y 2100", alerta el texto.

El informe indica que se si reducen las emisiones, el número de personas afectadas anualmente por las inundaciones podría caer a 100 personas.

"Además de las muertes por ahogamiento, las inundaciones podrían tener impacto en la producción de comida, en la disponibilidad de agua, y en la aparición de brotes de enfermedades infecciosas", indica el estudio.

Asimismo, el estudio alerta que si la contaminación continúa, unos 64 millones de colombianos estarán expuestos a contraer la malaria.

El estudio también advierte que en 2030, se contabilizarán 8.100 muertes prematuras en Colombia a causa de la contaminación del aire, una cifra que se podría reducir en caso de un recorte drástico de las emisiones.

EFE

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Organismos internacionales advierten que si Colombia no adopta las acciones necesarias para reducir las emisiones contaminantes, la temperatura en nuestro país aumentará en 5 grados en 85 años, lo cual tendrá devastadores efectos en términos de inundaciones y enfermedades.



