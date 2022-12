Las 25 mejores aplicaciones y los 25 mejores juegos del 2015, según Apple

Periscope, de streaming para Twitter, fue elegida la mejor aplicación del año.



Esta es la lista completa de las mejores aplicaciones de 2015 en App Store:



1. Periscope

2. Enlight

3. Robinhood

4. Workflow

5. Instagram

6. HBO NOW

7. Hopper

8. Darkroom

9. Lark

10. The Everything Machine

11. Pacemaker

12. Tandem

13. Jet

14. Timeline

15. Vee for Video

16. Fit Men Cook

17. Spark

18. RefME

19. Wildcard

20. Paper by FiftyThree

21. GIPHY CAM

22. PRY

23. Reuters TV

24. Zova

25. Blue Apron



Por su parte, Lara Croft GO, un juego de estrategia, fue el galardonado en su categoría.



Apple's Top 25 Games of 2015



1. Lara Croft GO

2. Fallout Shelter

3. Mr Jump

4. Dark Echo

5. Warhammer 40,000: Freeblade

6. Hearthstone: Heroes of Warcraft

7. Vainglory

8. Dungeon Boss

9. Puzzle Craft 2

10. PAC-MAN 256

11. You Must Build A Boat

12. AG Drive

13. MARVEL Contest of Champions

14. Horizon Chase - World Tour

15. Shadowmatic

16. Wonky Ship

17. Super Sharp

18. Last Voyage

19. Ski Safari 2

20. Downwell

21. Rayman Adventures

22. Afterpulse

23. Psych! Outwit Your Friends

24. HoPiKo

25. Blades of Brim