Las Tortugas Ninja llegan este fin de semana al cine colombiano

Este fin de semana se estrena la película de Las Tortugas Ninja, tras casi 25 años de ausencia.

El estreno fue un éxito para Paramount y el productor Michael Bay después de que los reptiles recaudaran 65 millones de dólares durante el fin de semana en EE.UU., publicó The Box Office Mojo.

"Teenage Mutant Ninja Turtles" fue el filme más visto en los cines norteamericanos entre el viernes y el domingo, por delante del último triunfo de Marvel, "Guardians of the Galaxy", que a pesar de ceder el primer lugar en la lista de películas más taquilleras, lo hizo de forma honrosa.

"Guardians of the Galaxy" va camino de convertirse en la cinta más taquillera del verano tras sumar 41,5 millones de dólares a su cuenta de resultados en los últimos tres días.

A mucha distancia quedó otra de las novedades, el largometraje de tornados "Into The Storm", que debutó este fin de semana y logró ingresar 18 millones de dólares, así como la película de guerra culinaria -también debutante en las salas de cine- "The Hundred-Foot Journey".

Esa producción de tensiones gastronómicas con Helen Mirren a la cabeza facturó 11,1 millones de dólares, si bien su distribución fue sensiblemente inferior al resto de las producciones que se colaron entre las cinco más taquilleras del fin de semana.

"The Hundred-Foot Journey" se exhibió en apenas 2.000 salas de cine, mientras que el resto se pasaron en un mínimo de 3.000 salas, 4.000 en el caso de "Guardians of the Galaxy".

La quinta película que más boletos vendió entre el viernes y el domingo fue la propuesta de ciencia ficción de Luc Besson y Scarlet Johansson, "Lucy", que obtuvo durante el fin de semana 9,4 millones de dólares.

Si la buena sintonía entre espectadores y cartelera continúa como hasta ahora, la recaudación total de los estudios de Hollywood podría rebasar por primera vez en la historia de un mes de agosto los 1.000 millones de dólares. EFE