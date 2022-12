Lo más grave de la educación en Colombia es pensar que enseñar es fácil: docente

a propósito del Día del Maestro, aseguró en Mañanas BLU 10 AM que el problema de la educación actual radica en que los métodos que se utilizan son tradicionales y no se relacionan con el entorno que viven los niños.



En la investigación encontraron que los profesores, independientemente del nivel de formación que tengan, tienden a enseñar de la misma manera en que a ellos les enseñaron, lo cual son prácticas, como asegura Rosa Julia, que "quedan ancladas en el pasado y se siguen repitiendo en muchos casos". (Lea también: Con mi estrategia, estudiantes trabajan realidades de su entorno: Nancy Palacios )



"La investigación ha mostrado que así no se aprende a leer y a escribir. En el proceso tradicional de hacer palitos, bolitas, planas o copias subyace la idea de que la lectura y la escritura son procesos perceptivos y motores, olvidando que lo más importante en ese proceso son la cognición, el lenguaje y la relación con la cultura en la que está el niño", indicó.



Añadió que lo que se enseña con rigidez no sirve, como el caso de exigir el cuaderno o llevar apuntes, pues se trataría de un proceso estereotipado sin fundamento, por lo que aclaró que "si en el cuaderno uno promueve que los niños hagan sus anotaciones, se planteen preguntas o escriban dudas después de una clase, vale la pena. Si es solamente una cuestión de estética estaría fuera del área de lectura y escritura". (Lea también: Hay muchas trabas para poder escalar y mejorar el salario: docente del Distrito )



El problema es que muchos profesores creen que la lectura y la escritura son elementos escolares y no de uso social, es decir que solo se van a aprender en el colegio cuando es algo acompañado de la oralidad y el lenguaje, a través del cual se expresa el pensamiento a lo largo de la vida.



Guzmán señaló que en la investigación también analizan los procesos cognitivos tanto de jóvenes como de niños que crecen en esta generación tecnológica, los cuales son "completamente diferentes". (Lea también: La economista francesa Esther Duflo, Premio Princesa de Ciencias Sociales )



"Uno de los problemas graves que tenemos en la educación, el más grave no solo en Colombia sino en el mundo, es creer que enseñar es fácil. Resulta que enseñar en lo más complejo que hay en la vida porque eso requiere un saber disciplinarios; no puedo enseñar lo que no sé. Por otra parte, debo ser consciente de romper el mito de que todos los niños aprenden al tiempo y por el mismo camino. La dificultad principal radica es que uno tiene que ser capaz de encontrar los medios y estrategias para lograr que cada niño en su individualidad aprenda lo que uno se ha propuesto", aseguró.