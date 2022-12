Los días del dragón, el libro que revela las cartas privadas de Pablo Escobar

La escritora Silvia María Hoyos, autora del libro ‘Los días del dragón’ que revela las cartas privadas que intercambió con Pablo Escobar cuando apenas era una periodista recién graduada, habló en Mañanas BLU 10AM sobre su experiencia al escribirle al capo de la droga 30 años atrás.



Según relató Hoyos, fueron 7 las cartas que se cruzó con Escobar, “algunas muy extensas, escritas con mayúscula y a doble espacio. Impactantes porque hablan de una persona que uno diría que era increíble que escribiera eso”, indicó.



Para la primera carta, la periodista se basó en la observación para enviar la misiva. “No tenía contactos para hacérsela llegar sino que en ese mes en que estuve en la cárcel La Catedral esperando día y noche a que se entregara el Cartel de Medellín me dio mucho tiempo para la observación y ya tenía esa inquietud de preguntarle algunas cosas”.



“Así me di cuenta que todos los días subía un camión en que se transportaba ganado pero no llevaba animales por dentro, ese hecho me disparó la intuición y pensé que tenía que ver con Pablo Escobar y sus hombres. Seguí observando el camión, pensando que con el conductor iba a enviarle la primera nota”, añadió.



Un día, como hacía a diario entre las 10 y las 11, subía el camión y por una curva Silvia María le hice el pare al conductor y le pidió el favor a un hombre que no conocía que le “llevara una nota al ‘Patrón’”, diciéndoselo así con la intención de que sintiera que tenía alguna cercanía con el capo.



“Mi sorpresa fue mayor cuando al final del día, cerca de las 7 de la noche, salió el mismo conductor con la respuesta en la mano”.



El intercambio de cartas continuó por 2 meses y entre las revelaciones más impactantes que Escobar hizo a Silvia María Hoyos se encuentran su pasión por el periodismo, los libros que leía y hasta el pasatiempo de escribir cuentos infantiles para su hija.



El libro ‘Los días del dragón’ fue presentado en la Feria del libro de Medellín el domingo 13 de septiembre y ya se encuentra a la venta en las principales librerías del país.