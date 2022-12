Más de 10 mil víctimas no serían reparadas si Mancuso sale de Justicia y Paz

Un llamado de alerta hizo el abogado Jaime Pérez, quien representa al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso , al señalar que este saldría del programa de Justicia y Paz debido a obstrucciones de la justicia americana en cuanto a su participación en los procesos de investigación que se adelantan en Colombia.

El jurista aseguró que más de 10 mil víctimas se verían afectadas si Mancuso, eventualmente, se retira y no continúa contando las masacres que cometieron varios paramilitares que estaban bajo su mando.

Pérez indicó que en estos momentos Salvatore Mancuso "se encuentra en una cárcel de Estados Unidos donde no existe la posibilidad de tener videoconferencia, es decir no puede asistir mi llamada telefónica a ningún tipo de audiencia en Colombia".

“Hemos radicado un memorial fiscal en donde le decimos que por favor nos ayude con el tema porque es bastante delicado, porque si Salvatore no puede continuar en justicia y paz no es porque él quiera sino porque las normas carcelarias que él debe acatar no le permiten seguir en justicia y paz", precisó.

Agregó que los únicos que están perdiendo son las víctimas, ya que son 70.000 hechos y las víctimas son los más perjudicados.