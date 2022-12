Me salen las mejores canciones cuando estoy despechado: Mauricio & Palodeagua

Mauricio Rodríguez, vocalista de la agrupación Mauricio & Palodeagua, pasó por Blu Radio para presentar Si ella no está, su segundo sencillo de su próximo álbum La vida gira.

“Es un nuevo concepto. Si ella no está me dejó una historia y una canción, pero fue insomnio total (…) a mí me salen las mejores canciones cuando estoy despechado”, manifestó el artista.

Si ella no está es una nueva propuesta que ratifica la evolución y la proyección internacional de Mauricio & Palodeagua, en donde puede escucharse, no solo su gran calidad interpretativa, sino la madurez que demuestra como artista, compositor y cantante.