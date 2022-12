Me siento orgullosamente afrocolombiana: caleña aspirante a Congreso español?

Consuelo Cruz Arboleda, de 52 años nacida en el Valle, podría convertirse en la primera colombiana en llegar al Congreso de España por el partido socialista Psoe.



En diálogo con Mañanas BLU 10AM, Cruz dijo que no estaba en sus planes ir al país ibérico y menos lanzarse a la política y expresó que se siente orgullosa de sus orígenes.



"Llegué porque pienso que tenía que llegar. No estaba en mi vida ni en mis pensamientos. Una de esas cosas que lo propició fue mi trabajo con una asociación de acá. Desde allí empezaron a pasar mil cosas. "Me reconozco como una afrocolombiana. Soy afrocolombiana y me encanta", manifestó.



Cruz, quien tiene doble nacionalidad, manifestó que es muy grande la posibilidad de llegar al legislativo en un país, que dijo, pide a gritos un cambio.



Además, expresó que en Pradera, su pueblo de origen, había tenido la posibilidad de trabajar en política, pero no abiertamente como lo hace en España.