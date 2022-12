Mi carrera no empezó con Chespirito: ‘La chilindrina’ habla de su autobiografía

María Antonieta de las Nieves, conocida como ‘La Chilindrina’, contó en entrevista con Mañanas BLU 10AM detalles de su autobiografía ‘La niña de la vecindad’ y aseguró que su carrera no empezó con Chespirito, sino mucho antes.



“Yo a los 18 años no quería ser comediante, yo quería ser actriz de telenovela, mi carrera no empieza con Chespirito, claro, lo importante empieza con Chespirito, no tan importante porque nos hiciéramos ricos y famosos, al Chavo también lo pongo en mi libro pero hay más de eso”, dijo María Antonieta.



Contó que su introducción al arte fue cuando sus padres la llevaron cuando tenía tres años a ver una clase de baile y mucho de lo que sucedió le llamó la atención.



Después de eso ingresó a las clases y no dejó de asistir un solo día, por lo que ingresó al mundo artístico desde muy pequeña.



“Yo no hice el libro para la luz pública, lo hice para mis hijos, lo hice para que mis hijos supieran realmente mi vida, para que sepan que no es fácil ser artista, no es fácil ser madre y artista al mismo tiempo”, narró María Antonieta.



Finalmente, advirtió que no es un libro de chismes, sino de una historia de vida “hermosísima en donde también se incluyen los problemas”.