MinEducación asegura que no intervendrá universidad de la Fiscalía

La ministra de Educación, Gina Parody, indicó que pese a la petición de César Solanilla, rector de la universidad de la Fiscalía, no intervendrá la institución.



Parody indicó que solo de demostrarse malos manejos la entidad procedería a intervenir la universidad, sin embargo aún no hay evidencia de esto en el proyecto de la Fiscalía.



Solanilla había solicitado la intervención del Gobierno a través del Ministerio de Educación para salvar la institución.



El rector señaló que hace tres semanas le solicitó a la ministra Gina Prody intervenir para evaluar la situación de la institución y determinar el desarrollo y alcance del proyecto y lograr salvar el claustro.



“El Ministerio de Educación debe intervenir y la Fiscalía facilitar para que haya una protección a los estudiantes, segundo, debe haber una protección a los trabajadores para evitar demandas por un hecho no causado de la universidad”, explicó el rector.



Solanilla agregó que la universidad todavía está viva pero se requiere de presupuesto y voluntad para que continúe en funcionamiento.



Escuche en este audio más información sobre:



- El país debe pensar en el pago de una contribución por valorización como una fuente para financiar proyectos de infraestructura del plan maestro de transporte.



- A la cárcel fue enviado un presunto cabecilla de las FARC, capturado en las últimas horas en Antioquia, quien es investigado por el secuestro del excongresista Óscar Tulio Lizcano.



- El secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, condenó hoy el asesinato en Venezuela del Secretario General de Acción Democrática, Juan Manuel Díaz, e hizo un llamado a detener ya la violencia en curso en el país.



- Afganistán experimentó el aumento más grande en el número de víctimas, con 1.296 casos registrados en 2014, en comparación con las 1050 de 2013, según el Monitor de Minas Antipersonal 2015, presentado este jueves ante las Naciones Unidas en Ginebra.



- La Junta Directiva Nacional de Fenalco hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se dinamice la inversión en Cúcuta, en particular, a nivel de infraestructura, ante la fuerte crisis que atraviesa la región tras el cierre de la frontera con Venezuela.



- Se presentan protestas de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander dentro del campus en Bucaramanga.



- El vicepresidente de la Republica, Germán Vargas Lleras, anunció que el próximo 19 de diciembre será la entrega formal de la megaobra conocida como el ‘Túnel de Crespo’.



-Vargas Lleras aclaró que la estructura esta lista, sin embargo dijo que el Gobierno amplió el plazo para ponerlo en funcionamiento con el fin de que los contratistas entregaran la obra en óptimas condiciones.



- Con 800 policías las autoridades brindarán seguridad antes, durante y después del partido de esta noche entre el atlético Bucaramanga y el Universitario de Popayán que le podría dar el paso al equipo ‘leopardo’ después de siete años a la primera A del fútbol Colombiano.



- Aumenta el pie de fuerza en Bogotá para el fin de año.