MinEducación fijó alzas en matrículas de colegios privados para 2016

El Ministerio de Educación en convenio con el ICFES desarrolló el Índice Sintético de Educativa, ISCE en el país.



En la resolución se advierte que existen instituciones educativas de carácter privado "a los que por no ofrecer los grados evaluados o por no tener información completa no se les generó el ISCE, de ahí que resulta necesario establecer condiciones especiales para el incremento de sus tarifas", señala la resolución del Ministerio.



En los planteles con mayor puntaje habrá libertad para fijar el costo en el primer grado que ofrezcan.



De acuerdo con el Ministerio de Educación, el progreso de las instituciones en la calidad, el desempeño de los estudiantes en las diferentes áreas del saber, eficiencia en la meta que los alumnos aprueben el grado y el ambiente escolar en las aulas serán los factores que permitirán a los colegios aplicar las alzas autorizadas por la entidad.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El general Mora, miembro del equipo negociador de paz, se reunió con, Más de 450 oficiales, suboficiales y soldados internos en el Centro de Reclusión Militar en Bello, que pagan condenas que oscilan entre 25 y 54 años.



-El presidente del Partido Conservador, David Barguil, aseguró que las Farc son quienes se tienen que adaptar al marco constitucional y a la justicia, no al contrario, señaló que espera que concluya con éxito el acuerdo final de paz, pero siempre en el marco de la institucionalidad, respetando la constitución.



-El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, aseguró que Colombia está a las puertas de abrir un gran debate sobre una reforma pensional y señaló que este se dará a partir de marzo del año entrante.



-La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos, reportó que el régimen privado de pensiones a corte del mes de julio tuvo un aumento 5,1 billones de pesos, de los cuales 4,6 billones corresponden a rendimientos y lo que indica que el valor total en pensiones obligatorias llegó a 165,3 billones de pesos.



-Nuevas líneas de acción en el río Magdalena, entre las que se propone generación de energías alternativas, proyectos ambientales y reforestación, propuso el nuevo director ejecutivo de Cormagdalena, el Capitán (r) Luis Álvaro Mendoza Mazzeo.



-19 unidades de Bomberos de Casanare especializados internacionalmente en mitigar incendios forestales se desplazaron a Nobsa, Boyacá, para atender la emergencia que ya cumple una semana en esta región del país.



-200 kilos de explosivos fueron hallados, en las últimas horas, por el ejército en zona rural de Orito, Putumayo. Según las tropas, el material pertenece al frente 48 de las FARC y fue ubicado tras una denuncia ciudadana, por el movimiento de personas que estaban almacenando estos explosivos.



-El Gobierno nacional confirmó que a partir de enero de 2017 todo vehículo que ingrese al país debe tener de manera obligatoria 'airbag' frontales, frenos antibloqueo y apoya cabeza. Las resoluciones que establecen está disposición estarán listas en dos semanas, aseguró la ministra de transporte, Natalia Abello.



-El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, defendió la creación de un "frente común" contra los terroristas del Estado Islámico. Dijo que "Bienvenidos sean los esfuerzos de todos los países, formen parte de la Coalición liderada por Estados Unidos o no, para luchar juntos”.



