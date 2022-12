Movimiento convoca marcha para pedir paz sin impunidad

El movimiento ciudadano ‘Colombia Quiere Paz sin Impunidad’, está convocando a una marcha para este sábado en Medellín, con el fin de rechazar, lo que consideran, la falta de información por parte del Gobierno en los diálogos de paz.



Policarpo Álvarez, vocero del movimiento, asegura que la preocupación es que mientras el presidente Juan Manuel Santos ordena detener bombardeos, las Farc insisten en que no entregarán las armas y que no pagarán cárcel.



“Rechazar las concesiones que les está dando el presidente Santos a los genocidas de las Farc”, dijo Álvarez.



Según los organizadores de la marcha, el evento no tiene tintes políticos, aunque reconocen que algunas de las tesis son afines a las del expresidente Álvaro Uribe.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El Procurador General le entregó un informe al presidente Santos de la gestión que ha adelantado para lograr un pacto por la paz, pero ha expresado reparos frente al riesgo de impunidad del proceso de paz con las Farc.



-Avanza la cumbre de alto nivel en el Palacio de Justicia para analizar los alcances del impacto del escándalo de corrupción que sacudió a la Corte Constitucional.



-El expresidente Álvaro Uribe aseguró desde Cali, que los debates como los generados durante una clase en la universidad libre de Pereira deben generar reflexiones importantes de país.



-En menos de 12 horas han llegado 100 personas a la frontera de Venezuela.



-A 1.300 podrían llegar las familias afectadas por el sismo en Santander.



-Corea del Norte desafió nuevamente la seguridad de la península coreana con el lanzamiento de 7 misiles tierra aire.