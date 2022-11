Mujer intentó suicidarse en Villavicencio tras presunta violación de policías

Blu Radio conoció la historia de una mujer que estuvo al borde del suicidio por presuntas agresiones de la Policía.



Según la joven, quien pidió no revelar su nombre por cuestiones de seguridad, varios uniformados de la Policía Metropolitana de Villavicencio abusaron sexualmente de ella el 22 de abril de 2014.



“Lo único que espero es que se haga justicia y que cada uno de ellos pague por lo que me hicieron, por la violación, ellos me violaron, me hicieron un abuso carnal violento sin ningún prestigio y los golpes, sin contar de que han seguido las repetidas amenazas”, contó la mujer a Blu Radio.



La joven el pasado viernes intentó suicidarse al tirarse del quinto piso del Palacio de Justicia de la capital del Meta, por las frecuentes amenazas que ha recibido desde que denunció el hecho.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Mientras las autoridades siguen tras la pista de una niña que desapareció hace más de un mes en Arauca, en las últimas horas se reportó la desaparición de otra menor de 13 años.



-Operativos del CTI de la fiscalía y la DEA permitieron la captura de doce personas acusadas de narcotráfico, entre ellas, dos reconocidos abogados del departamento del Huila.



-Las autoridades entregaron un balance de una balacera registrada en el nororiente de Pereira, en un enfrentamiento entre dos bandas por el dominio del narcotráfico.



-Pese a que ya hay 7 millones de colombianos bancarizados, la perpetuación del impuesto del 4 por mil estaría retrasando este proceso, según dice la Asobancaria.



-El Gobierno anunció una millonaria inversión para fortalecer la preservación de al menos 4 páramos del país.



-Inicia el primer cortejo fúnebre para enterrar a Joselito Carnaval.



-El Estado Islámico protagonizó otro acto de barbarie en Irak. Se conoció que los yihadistas ejecutaron y quemaron al menos a 40 personas.