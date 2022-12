No es posible amnistía para crímenes de lesa humanidad: ONU

La oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos público su informe anual sobre Colombia en que asegura que el país está en la obligación de desarrollar medidas judiciales y no judiciales para hacer frente a las violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.



Sin embargo, asegura que "no es posible la amnistía para el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves a los derechos humanos".



Además, la ONU asegura que las Farc y el ELN deben respetar los derechos y no utilizar niños en sus filas, al igual que el Estado debe mejorar las oportunidades económicas y de trabajo para evitar que los jóvenes ingresen a las bandas criminales.



El informe hace referencia, además, a los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales y señala que la fiscalía debe realizar investigaciones basadas en análisis y priorización de casos a fin de asegurar responsabilidades.



Respecto a los defensores de derechos humanos, la ONU asegura que el estado debe garantizar sus derechos y redoblas esfuerzos para este fin.



Además afirmo que se debe utilizar todo el potencial de la ley de víctimas y restitución de tierras y que el plan nacional de desarrollo debe incluir objetivos de "realización progresiva de derechos".



Finalmente el documento señala que Colombia debe adoptar un mecanismo contra la tortura.





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias



-El Procurador General se pronunció desde Bucaramanga sobre el llamado de atención que le hizo el presidente Santos por “sobrelimitarse” en sus funciones frente al proceso de paz con las Farc.

-Las Naciones Unidas aseguran que no puede haber amnistía para quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, esto cuando Gobierno y Farc aún no han hallado un punto de encuentro frente a la aplicación de la justicia transicional.

-La Policía Nacional reportó que se han capturado 22 personas por alterar el público durante el paro camionero.

-En manos de la Fiscalía quedó el esclarecimiento de las amenazas de muerte que recibió la periodista Ana Cristina Restrepo, columnista del periódico El Colombiano.

-Desde el Concejo de Bogotá denuncian que el Distrito habría dejado vencer el contrato de mantenimiento para cientos de patrullas y motos de la Policía Metropolitana.

-El gobernador opositor venezolano Henry Falcón anunció que se reunirá esta semana con el papa Francisco en una audiencia privada en el Vaticano.

-La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá intervino tres casas ubicadas en el barrio Cristo Rey de Medellín que estaban siendo utilizadas para el almacenamiento, la dosificación y la venta de drogas.

-Grecia, que atraviesa una difícil situación financiera, reembolsó 560 millones de euros al Fondo Monetario Internacional, indicaron fuentes gubernamentales griegas.

-Se adelanta la primera sesión de la Comisión Asesora de Paz que encabeza el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño.