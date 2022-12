"No veo la plata, pero la disfruto”: Camilo, ganador de La Voz Colombia 2

Camilo Martínez, ganador de La Voz Colombia 2, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU para compartir su triunfo en el reality musical.

Además, habló de su presentación la noche en la que se coronó campeón y de lo que aprendió junto a su entrenador, el cantautor Andrés Cepeda.

“Cepeda me dio confianza, seguridad, energía y me enseñó a expresarme con mis manos. Me llegó lo que Andrés me dijo en la audición a ciegas y además me gustó mucho por joven, por la trayectoria y porque ha luchado. Me he identificado mucho con él”, dijo el intérprete.

“Me da escalofrío todavía recordar el momento en que gané. “Veo hacia atrás y no veo nada”, bromeó el artista. “No veo la plata, pero la disfruto”, agregó.

Por último, dijo que al discapacitado no hay que hacerle todo porque ellos pueden como cualquier persona en el mundo. “Mi discapacidad está ahí, no hay que negarla, hay que reconocerla”.