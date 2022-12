Papa Francisco no debe tapar mi detención por parte del régimen: Berta Soler

La líder del movimiento disidente "Damas de Blanco", Berta Soler, habló en BLU Radio sobre la visita del papa Francisco a Cuba y explicó cómo sucedió su detención, según ella, para evitar una reunión con el sumo pontífice.



Pero, según explicó Soler, se vio impedida de acudir a la Nunciatura porque fue detenida junto a su esposo, el exprisionero político Ángel Moya, a la salida de su domicilio y conducida a una estación policial, donde permaneció hasta las primeras horas de la noche.



“Me aprietan la cabeza, me aprietan las manos y me tuvieron con 6 policías mujeres por unas cinco horas”, comentó.



En ese sentido, Soler hizo un llamado para que le informen al papa Francisco sobre la situación y él haga un pronunciamiento, asegurando que si no lo hace sería dejar pasar por alto un suceso reprochable.



“Es la forma de esconder la realidad y si realmente no se pronuncian aunque todo el mundo sepa lo que ha sucedido, es como tapar lo mal hecho por el régimen y que continúe lo mal hecho”, advirtió.



La disidente dijo que ha recibido reportes de arrestos similares de sus compañeras en la provincias de Matanzas, Villa Clara, Guantánamo, así como de Holguín y Santiago de Cuba, las otras dos diócesis que visitó el Sumo Pontífice durante su estancia de cuatro días en la isla.



En igual situación se encontraron el viernes la periodista independiente Miriam Leiva y la opositora Marta Beatriz Roque, expresa del Grupo de los 75, según denunciaron ellas mismas.



Miembros de la disidencia interna cubana denunciaron durante la visita del papa decenas de detenciones y arrestos domiciliarios de opositores desde la llegada del máximo jerarca de la Iglesia católica. Con EFE