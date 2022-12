Partido Conservador pide a la Corte Constitucional que deje legislar al Congreso

Desde el Partido Conservador cuestionaron la acción de la Corte Constitucional y señalaron que este tribunal no deja legislar al Congreso en temas trascendentales como la adopción de parejas del mismo sexo, aborto y el matrimonio igualitario.



El senador Hernán Andrade señaló que la Corte “le está dando un golpe de estado al Congreso” al no permitir que el legislativo le dé trámite a este tipo de decisiones que son de suma importancia para el país.



“Entre Casa de Nariño, Santos, el ministro Reyes, Alejandro Gaviria, la Corte Constitucional y Fernando Cristo, nos quieren recetar adopción de parejas del mismo sexo, matrimonio igualitario, aborto en cualquier momento y legalización de la droga”, dijo Andrade.



Al respecto la senadora Claudia López rechazó esta afirmación y criticó la postura del Partido Conservador.



“La bancada conservadora se está enterando en 2015 que la Constitución fue expedida en 1991 y que garantiza la igualdad aunque ellos quieran discriminación, y que garantiza libertades reguladas aunque ellos quieran autoritarismo”, dijo López.



Actualmente varias bancadas Congreso promueven un referendo para tumbar la decisión de la Corte Constitucional sobre la adopción igualitaria.



Escuche en este audio más información sobre:



-A espera de que se les defina su situación se encuentran en Neiva los 26 ciudadanos cubanos que fueron detenidos por la policía de carreteras cuando se trasladaban en un bus intermunicipal por vías del Huila.



-La ONU informó hoy que desde el inicio de las negociaciones de paz en Colombia entre el Gobierno y las FARC, se ha observado una "notable mejoría" en la situación humanitaria, a pesar de que advirtieron de que todavía "persisten grandes desafíos".



-La Embajada de Estados Unidos en Colombia informó que estará cerrada al público este jueves 26 de noviembre por la celebración del Día de Acción de Gracias. Por tal razón en esa fecha no se prestarán los servicios consulares acostumbrados.



-La Policía Metropolitana de Bogotá acaba de revelar que de 14 millones de llamadas a la Línea de emergencias 1, 2, 3, al menos 11 millones son de bromistas.



-Fiscalía radicó escrito de acusación contra la exgobernadora del Huila, Cielo González, por irregularidades en la celebración de contratos.



-El ministro de justicia, Yesid Reyes, confirmó en el marco del Congreso Nacional de Infraestructura que en Popayán se construirá la primera cárcel de cuarta generación del país. El proceso de licitación se realizará durante el 2016 y la construcción se iniciará en el 2017.



-La Superintendencia de Sociedades impuso una multa por 50 millones de pesos en contra de Bernardo Giraldo Prieto, exrepresentante legal de la empresa “Go Five”, por infracciones cometidas a la ley que regula la actividad multinivel, relacionadas con el costo inicial de participación, y con el mecanismo de compensación que se ofrecía a los vendedores.



-Por lo menos tres días estará suspendido el servicio de acueducto en el municipio de Caldas, Antioquia, luego de que un afluente, del que se surte de agua a la localidad, resultara contaminado con una sustancia química.



-A través de un recurso de Hábeas Corpus un juez de Bucaramanga concedió la libertad al presidente del Concejo de Barrancabermeja, René Tordecilla, quien fue capturado la semana pasada y está condenado a más de 10 años de cárcel por irregularidades en contratación.



-La Fiscalía federal belga confirmó que la justicia de Bruselas prolongó este miércoles por un mes la detención de un hombre de 39 años originario de Marruecos a quien se acusa de participar en los atentados de París.



-El papa Francisco llamó a los dirigentes políticos y empresariales a luchar contra "la pobreza y la frustración" mediante una distribución equitativa de los recursos. El pontífice aseguró que de la carencia y de la injusticia nacen los conflictos bélicos y el terrorismo.



-Con una inversión de 5 mil millones de pesos, la Administración Distrital empezó a aprovechar las llantas usadas para intervención de la malla vial de la ciudad. Información con David Gallego.



-Hay indignación por cuenta de un video que está circulando en las redes sociales donde se pone en evidencia el maltrato que reciben los vehículos que son llevados a los patios.