Periodista de Blu Radio Lina Zapata fue dada de alta y se recupera en Medellín

Lina María Zapata ya fue dada de alta del hospital Pablo Tobón Uribe y ahora se recupera al lado de su familia en la capital antioqueña.

Este lunes la periodista envió un mensaje de agradecimiento por todas las manifestaciones de afecto que ha recibido desde el momento que sucedió el hecho.

“La recuperación cada vez es más grande, la actitud que le he puesto a esto que me ocurrió ha sido muy positiva. He sido muy juiciosa con todas las recomendaciones de los médicos, con las terapias respiratorias y todo eso me ha ayudado mucho a seguir adelante”, dijo.

“Me hace falta ese corre-corre, hacer notas, editar, y contar historias a los oyentes cada día”, agregó.

Lina María permaneció hospitalizada y en cuidados especiales una semana luego de que dos motorizados robaran el carro de su hermana y le dispararan por la espalda.