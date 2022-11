Por ningún motivo se debe buscar la muerte: expertos hablan sobre la eutanasia

Gabriel Centanaro Meza, vicepresidente de la Fundación Colombiana de Ética y Bioética, expresó en diálogo con Blu Radio que, respecto a la orden de la Corte Constitucional de dar 30 días al Ministerio de Salud para elaborar una guía para los prestadores del servicio de salud en la aplicación de la eutanasia, “desde el punto de vista de la Fundación no estamos de acuerdo en ningún caso con la eutanasia, no se debe buscar por ningún motivo la muerte de alguien.



“Morir dignamente es una causa y la eutanasia es otra”, y la orden de la Corte “es una sentencia que solo deja en claro que el médico que acceda a buscar la muerte de un enfermo que voluntariamente pida morir y en una circunstancia muy específica, como que esté física y psicológicamente lúcido y padezca un dolor o enfermedad incurable”, añadió Centanaro.



En diálogo con Blu Radio, el ministro de salud Alejandro Gaviria explicó que dentro de los protocolos quedará claro hasta dónde va la eutanasia y hasta dónde va el homicidio .



La decisión de dar luz verde a esta iniciativa, según su análisis, permite que “el médico que la practique no sea condenado”, pero reitera que la opinión institucional de su Fundación es que “todo paciente tiene derecho a morir dignamente, pero morir dignamente no significa eutanasia sino morir en las mejores condiciones, de la mejor manera y sin que esto implique algún sufrimiento o trauma para el paciente o su familia”.



La eutanasia es definida por la Organización Mundial de la Salud como la "acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente"; su finalidad es terminar con una vida enferma, con la finalidad de terminar con el sufrimiento, el dolor y demás síntomas de pacientes dasahuciados.