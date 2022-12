Por parte de Emilio Tapia no ha habido reparación: abogado de las víctimas

Ante una eventual condena de cinco años de prisión que pagaría el excontratista Emilio Tapia, el abogado representante de las víctimas del ‘carrusel de contratación’, Orlando Bernal, aseguró que espera que devuelva la totalidad de los recursos que adquirió de forma irregular por este escándalo.

“La posibilidad de que no se repare es cuando no se encuentran bienes en poder de la persona que es objeto de condena. Por parte de Emilio Tapia no ha habido ninguna reparación; de tema de reparación se habla solo una vez se produzca una sentencia condenatoria”, indicó el abogado Bernal.

Cabe señalar que será el próximo 5 de mayo cuando se conozca la pena que debe pagar el excontratista por el delito de concierto para delinquir. (Lea también: El 5 de mayo se conocerá de cuánto será la condena contra Emilio Tapia )

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-La Policía Nacional capturó en las últimas horas a varios exfuncionarios de Bolívar señalados de millonarios robos al erario público.

-Una grave contaminación se registra en varias quebradas y ríos de Santander, cuyas aguas conducen a los acueductos de tres municipios. La Autoridad Ambiental realiza la inspección de los afluentes.