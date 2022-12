Presidente de Polar culpa al Gobierno de escasez en Venezuela

Lorenzo Mendoza, presidente de la empresa Polar de Venezuela, culpa al Gobierno de la escasez de alimentos en ese país y asegura que no tiene intenciones de abandonar su patria.



"Durante los últimos años hemos sido objeto acoso permanente y creciente hemos recibido más de 500 inspecciones. Ante estos ataques siempre hemos respondido con más trabajo y más compromiso con el país. Hemos sido sometidos a una feroz campaña de desprecio desde los medios de comunicación del Estado", denunció Mendoza. (Vea aquí: Especial: comprar electrodomésticos es casi imposible Venezuela )



"Si el gobierno garantiza la materia prima, aumentará la producción; si se dejan de importar alimentos se potenciará lo hecho en Venezuela. Si el Gobierno pone a producir a 100% las fábricas que tiene, disminuirá la escasez", manifestó.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Un concejal del municipio de Obando, Norte del Valle, denuncio amenazas luego de pedir garantías en los escrutinios.



-El procurador general, Alejandro Ordoñez, dijo que la "suerte jurídica de militares y policías no puede diseñarse en La Habana con los criminales de las Farc": añadió que "Para la Procuraduría no importa quién sea el victimario, importan la víctimas y sus derechos".



-El gobernador electo de Boyacá, Carlos Amaya, rechaza categóricamente los recientes actos violentos registrados en contra de militares y miembros de la policía en la región y envío un mensaje de solidaridad a las familias de los miembros de la Fuerza Pública que perdieron la vida, se encuentran heridos o desaparecidos. (Lea además: Los cabecillas del ELN están en Venezuela, confirma el comandante del Ejército )



-Tras el anuncio de una vigilancia especial de parte de la Superintendencia de Salud a la EPS Capital Salud, la entidad deberá, desde ahora, presentar cada mes un informe mensual de gestión y adicionalmente, deberá asignar el 80% de los recursos que percibe por la Unidad de Pago por Capitación a los hospitales públicos y privados que atienden a sus afiliados.



-La Superintendencia de Salud ordenó una vigilancia especial por el término de un año a Capital Salud, tras realizar un análisis de los riesgos financieros, administrativos y de salud de la EPS que opera en el régimen subsidiado y que tiene concentrada su población afiliada principalmente en Bogotá. La entidad de salud deberá presentar un plan de acción para subsanar en el menor tiempo posible los aspectos que motivaron esta medida.



-Al menos 400 personas de la asociación de usuarios de SaludCoop planean realizar un plantón, este miércoles, al mediodía, en la calle 104 con autopista, exigiendo la modernización de las clínicas y un mejor suministro de insumos.



-En el Hospital Cari Alta Complejidad de Barranquilla está siendo atendido un hombre que fue mordido por un cerdo cuando se dedicaba a labores domésticas en una finca del corregimiento de Caracolí, jurisdicción del Municipio de Malambo. Durante el ataque del animal el infortunado hombre sufrió una mordedura en la vena femoral, lo que puso en riesgo su vida, según informaron los médicos que atendieron el caso.



-Este martes en Medellín se realiza una jornada especial de salud para personas en ejercicio de la prostitución.



-Los pagos por internet han crecido en un 33%, en lo corrido del año, frente al mismo periodo de 2014, donde se transaron cerca de 80 billones de pesos de manera virtual, según análisis de la firma ACH Colombia.



-El director de la CIA, en Estados Unidos, John Brennan, dijo que está "escandalizado" y "preocupado" por al hackeo de su cuenta de correo electrónico personal, de la que algunos contenidos fueron difundidos en internet por WikiLeaks.



-Un 68 % de las jóvenes chilenas y un 24 % de los chilenos de 15 a 29 años han sufrido acoso sexual callejero, según una investigación del Instituto Nacional de la Juventud de ese país, cuyos resultados fueron presentados este martes.



-La Secretaría Distrital de Planeación pidió al nuevo alcalde electo Enrique Peñalosa, que no derogue el decreto 562 que regula las alturas.