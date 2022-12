Procuraduría citó a audiencia pública a presidente de la ETB

de Bogotá (ETB), porque presuntamente no se presentó a los debates de control político a los que fue citado.



El pliego de cargos señala que Kattan Cohen habría vulnerado el régimen de los particulares sujetos de acción disciplinaria establecido en el Código Único Disciplinario, porque al parecer desatendió las citaciones a debates de control político que se realizaron el 23 de abril y 22 de octubre de 2014 convocados por el cabildo distrital. (Lea también: Si el hombre más rico del mundo no devuelve plata se convierte en ladrón: Petro )



Se advierte que en las respuestas remitidas al Concejo Distrital el investigado manifestó que “(…) no es sujeto de control político en virtud de la Ley 1341 de 2009 como empresa de servicios públicos no domiciliarios y que con la entrada en vigencia de la Ley 1551 de 2012, esta modificó el control político sobre las entidades descentralizadas dedicadas a la prestación de servicios públicos, en el sentido que limitó ese control político a aquellas entidades dedicadas a la prestación de servicios públicos domiciliarios, excluyendo a las que presentan servicios públicos domiciliarios como es la ETB”. (Lea también: Corte da vía libre para que Consejo de Estado dirima pleito entre Comcel y ETB )



La diligencia disciplinaria se llevará a cabo el 13 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana, señala la Procuraduría.