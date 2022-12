Prometía convertirse en el nuevo Pelé y ahora vende aspiradoras

Freddy Adu deslumbró con tan solo 14 años por su destreza técnica y sus habilidades con el balón, tanto, que algunos osados se atrevieron a perfilarlo como el próximo Pelé.

Sin embargo, el jugador no cumplió con las expectativas y en la actualidad juega en el Tampa Bay Rowdies de la North American Soccer League, que es una liga profesional en Estados Unidos, de menor importancia que la MLS.

Adu conformó varias selecciones juveniles de su país, jugó en D.C. United, Real Salt Lake, Philadelphia Union, Benfica, entre otros, pero nunca logró explotar y su carrera se estancó.

Por estos días, el futbolista aprovecha su cuenta de Twitter para hacerle publicidad a una marca de aspiradores de su país.

