¿Qué se necesita para ser considerada una aerolínea segura? Experto responde

Herrera explicó que a la hora de considerar una aerolínea segura se habla de “que se cumplen con los controles operacionales, de mantenimiento, de tener rigor a la hora de cumplir con todas las normas”. (Vea aquí: E stas son las 20 aerolíneas más seguras del mundo ).

Publicidad

Afirmó que los ranking que se conocen sobre las aerolíneas más seguras “no son algo oficial, son cosas que hacen compañías privadas que tienen en cuenta criterios como el número de accidentes de cada una de las compañías”.

Dijo que si bien las listas publicadas son de empresas privadas “no quiere decir que no sean fiables, lo que pasa es que no es algo como general u oficial en lo que se basa todo el mundo”.

Publicidad

El experto aseguró que “viajar en avión sigue siendo uno de los medios de transporte más seguros, a nivel mundial sigue y seguirá creciendo la flota y el número de pasajeros que hacen uso de la misma”.