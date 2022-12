Quienes incumplan Ley de Garantías podrán ser destituidos hasta por 10 años

del país, especialmente a los mandatarios distritales, municipales y departamentales frente a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales.

Carreño recordó que a partir de hoy las entidades territoriales "no podrán celebrar convenios interadministrativos con la Nación o con cualquier otra entidad territorial, no podrán modificar la nómina de la entidad pública, no podrán realizar nombramientos, no es posible la inauguración de obras públicas en las que concurran candidatos a las gobernaciones, alcaldías y demás cargos de elección popular, no se pueden utilizar los recursos del estado para actos de proselitismo".

Indicó que de incurrir en tales faltas estarán expuestos a investigaciones disciplinarias.

La procuradora recordó que las prohibiciones de la ley de Garantías van hasta el 25 de octubre de este año.