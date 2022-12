Revelaciones de Víctor Pacheco en interrogatorio ante Comisión de Acusación

Caracol Televisión obtuvo en exclusiva la versión entregada por el controvertido abogado Víctor Pacheco a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes el pasado 10 de marzo.

Publicidad

En ella Pacheco relata que todo inició en diciembre de 2014 en un encuentro informal en Barranquilla con el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza. Allí le comentó de los supuestos pagos por 500 millones de pesos que le habría exigido el magistrado Jorge Pretelt para el estudio de la tutela de Fidupetrol. Sin embargo, recalcó que de eso no tenía pruebas y así lo hizo a lo largo del interrogatorio.

Víctor Pacheco indicó que Mendoza le sugirió que hablara sobre el tema con otros magistrados de la Corte, entre ellos María Victoria Calle. Su encuentro finalmente se dio con el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, quien destapó la escandalosa grabación que sostuvo con él.

Publicidad

"Sorpresa que me llevé que el doctor Vargas, que a mi parecer constituye el recaudo de una prueba perfectamente ilegal y por consiguiente nula, en pleno derecho grabó esa conversación", dijo Pacheco ante el interrogador, el representante Julián Bedoya.

Publicidad

El abogado recalcó que no era denunciante y que no podría hacerlo ya que no tenía elementos contundentes para hacerlo. "Podría caer en una denuncia temeraria", señaló.

En su versión que tardó más de 5 horas, Pacheco respondió que no es amigo íntimo del magistrado Pretelt. "He ido un par de veces a su apartamento en Cartagena y Bogotá. He almorzado y comido con él un par de veces pero hasta ahí".

Publicidad

Pacheco, acogiéndose a su derecho a la no autoincriminación, se abstuvo de responder preguntas de peso como por ejemplo si habló con el magistrado Pretel de la tutela, si sostuvo reuniones para hablar sobre la misma y, tal vez, la más importante si el magistrado Pretel le pidió dinero.

Publicidad

Confesó que no es amigo del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, pero que se puso a sus órdenes cuando Fidupetrol lo contrató como asesor jurídico. Explicó que recibió de él 32 millones de pesos aparte de los honorarios por 240 millones de pesos que le pagó Fidupetrol.

También contó que en la campaña para aspirar a la Corte Constitucional del magistrado Luis Guillermo Guerrero, le pidieron contactar una cita con un senador. En cuanto a los magistrados que más visitaba respondió que eran Pretel y Gabriel Mendoza.

Publicidad

“¿En sus conversaciones con el magistrado Jorge Pretel, él le ha sugerido el nombre de algún hermano para un tema de interés? Creo que no más tiene un hermano pero me abstengo de contestar esa pregunta”, respondió.

Publicidad

“¿Conoce usted a la señora Marcela Monroy? Nunca, ni sabía su nombre”, respondió Pacheco, quien prefirió guardar silencio al preguntársele si el nombre de Marcela Monroy fue mencionado en las conversaciones sostenidas con el magistrado Mauricio González.

“¿En algún momento el doctor Pretel le solicitó dinero a usted o a Fidupetrol a cambio de influir en el trámite de una tutela? En cuanto hace referencia a Fidupetrol no me consta, en cuanto a lo que hace referencia a Víctor Pacheco me abstengo de responder ejerciendo el derecho a la no autoincriminación”, dijo.

Publicidad

Así, con más interrogantes sin responder, Pacheco culminó su declaración juramentada ante la Comisión de Acusación en donde este lunes estará el máximo protagonista de este escándalo, el magistrado Jorge Ignacio Pretelt.