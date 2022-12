Róbinson González del Río rompe el silencio: no hubo contratos ni influencia

Por medio de un comunicado, el coronel Róbinson González del Río , preso por falsos positivos y acusado de orquestar una red de corrupción en el Ejército, rechazó las revelaciones de la Revista Semana .

González, quien en grabaciones habla de comisiones de hasta del 30 por ciento en contratos para insumos del Ejército, manifestó que nunca se favoreció económicamente ni ejerció influencia en sus superiores para beneficiar a terceros.

“Nunca se han cuadrado contratos y menos el pago de silencios, eso es totalmente falso”, escribió el coronel acusado de hacer pasar por guerrilleros a dos campesinos asesinados en 2007.

Apuntó además el militar que está dispuesto a que se verifiquen sus estados de cuenta y financieros. “Estaré presto a colaborar con la Contraloría y Procuraduría”, agregó.

Sin embargo, sí aceptó: “Solo le hago es una recomendación a un amigo para que se presente y él me dice que me puede ayudar económicamente. Pero reitero, nunca se concretó nada. Fue una oportunidad que miré, pero analizándola detenidamente me di cuenta que eso era imposible y no continué con el tema (…) Si lo hice fue por mi afán de buscar recursos para el pago de mi defensa y la de mis hombres ya que eso lo tenemos que asumir nosotros de nuestros recursos”.

En Mañanas BLU, Eduardo Cruz, contratista que aparece también en las conversaciones, aceptó haber ofrecido “apoyos” a González del Río.

El Ministerio de Defensa aceptó la renuncia del mayor general Javier Rey , comandante de operaciones de Ejército involucrado en el escándalo sobre desviación de fondos dentro de la institución.

La confirmación la hizo la mencionada cartera a través de su cuenta de Twitter : “El ministro de Defensa acepta la solicitud de retiro presentada por el general Javier Rey, lamenta de manera personal la salida de un gran soldado”.

El general estaba mencionado como uno de los supuestos implicados en caso de corrupción al interior del Ejército.

El Gobierno condenó el nuevo escándalo de corrupción que enloda a los altos mandos militares con contratos y de los que se estarían sacando tajadas hasta del 30 por ciento. El presidente Juan Manuel Santos pidió medidas contundentes al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien se refirió al tema desde Cartagena diciendo que se hará un análisis juicioso.

En uno de los audios en los que conversa el coronel Róbinson González del Río, preso por falsos positivos y uno de los supuestos enlaces para sacar contratos, habla con ‘Eduardo’, o Gabriel Eduardo Cruz, y reconocen tajadas de hasta el 30 por ciento.

Otro de los audios en los que conversan el general Leonardo Barrero, comandante de las Fuerzas Militares, con el coronel Róbinson González Del Río, preso por falsos positivos y quien explica que el fiscal que lleva su caso es investigado y que todo solo beneficia en contra de esos fiscales, refiriéndose en tonos desobligantes y groseros.

Barrero ofreció excusas en un comunicado por sugerir montar una mafia contra los fiscales que llevaban los casos de González pero manifestó que está tranquilo porque no está involucrado en grabaciones sobre corrupción.