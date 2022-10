Santander suspendió cobro del impuesto automotor por polémico aumento del avalúo

Según el diputado de Santander, Carlos Alberto Morales Delgado, el Ministerio de Transporte cometió errores en la resolución 5358 del 30 de noviembre de 2015 que aumentó en más de un 200 % la base gravable para el cobro del impuesto automotor en el país (Lea también: Mintransporte cometió errores en resolución que aumenta impuesto automotriz ).

Por tal motivo, le sugirió al gobierno departamental desacatar esa resolución por ser profundamente desaforada e incoherente.

“Está dando las bases gravables de un vehículo año 2012 que su valor comercial es de 20 millones de pesos y pasa a ser 40 millones de pesos y sobre esa base se tiene que liquidar un nuevo valor del impuesto de registro de vehículos automotores. Por eso le he pedido al gobierno departamental que no aplique, no acoja y rechace la resolución que emitió el Ministerio de Transporte”, manifestó (Lea también: Por tres días estará cerrado recaudo de impuestos en el Valle ).

Por el momento, el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, suspendió el cobro del impuesto automotor en la región por un mes.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-En Cartagena avanza el encuentro del presidente Juan Manuel Santos con el equipo negociador del Gobierno, para analizar la recta final de las negociaciones con las Farc.

-Las autoridades tienen plenamente identificados a los responsables del ataque contra Jefferson Herrera León, el futbolista que está luchando por volver a caminar luego del disparo que recibió por delincuentes que le robaron el teléfono celular.

-El Gobierno advirtió que ha disminuido en más del 60 por ciento el nivel del agua en la represa de Betania.

-La Corte Suprema de Justicia, dejó en firme llamado a juicio contra excongresista José Aristídes Andrade, y también aceptó una demanda que busca tumbar condena que fue proferida en contra de Ferney Tapasco.

-Bajo observación médica en una clínica Barranquilla está el senador Laureano Acuña, quien presentó problemas cardiacos.

-En Venezuela una comisión especial del Parlamento recibirá hoy el proyecto de Ley de Amnistía, que busca la liberación de todos los presos políticos.

-La Federación Internacional de Atletismo suspendió a tres dirigentes de por vida tras el escándalo de corrupción que ha sacudido a la institución.

-La alcaldía de Enrique Peñalosa anunció que construirá 60 colegios durante su administración.

-Luego de que el acueducto hubiera reparado el tubo que se rompió en la localidad de Bosa, y que estaba generando un enorme desperdicio de agua, esta madrugada se volvió a romper.