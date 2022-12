Santos abre la puerta para cese al fuego con Farc antes de firmar la paz

En un cambio de postura del Gobierno en la negociación con las Farc, el presidente Juan Manuel Santos abrió la puerta para declarar un cese al fuego antes la firma de un acuerdo con la guerrilla, según declaraciones que le dio al diario de Estados Unidos, Wall Street Journal.



Negociar en medio del conflicto fue uno de los pilares del proceso de paz con las Farc desde el principio, pero en una entrevista al diario financiero de Nueva York, Wall Street Journal, el presidente Santos está cambiando esta postura.



“No he descartado la posibilidad de un cese al fuego bilateral antes de acordemos otros puntos”, dijo telefónicamente a The Wall Street Journal”.



Con estas declaraciones, dice el diario, el mandatario da un giro marcado a su posición de no declarar un cese al fuego, argumentando que le daría una ventaja militar a las Farc.



Las declaraciones del presidente de Colombia se dan en el contexto de sus recientes anuncios de un cese a los bombardeos de un mes contra las Farc .



Según dijo Santos al Journal, la comisión de militares activos que está en la Habana, “empiezan a elaborar planes para determinar cómo implementar un cese al fuego bilateral”.



Wall Street Journal comenta que este cambio de postura “subraya un nuevo optimismo acerca de las negociaciones en Colombia”, y cita la cifra de la encuesta Gallup en la que el 53% de los consultados dijeron que las negociaciones resultarían en un acuerdo, un aumento de 10 puntos con relación a la encuesta anterior.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Un civil muerto y dos soldados heridos dejó la explosión de dos minas antipersona en los municipios de Tarazá y Cáceres, en la región del Bajo Cauca antioqueño.



-La Fiscalía General imputó cargos en contra de la veedora del colegio Gimnasio Castillo Campestre por el caso del suicidio del joven Sergio Urrego.



-La Misión de Observación Electoral denunció que en algunas regiones del país los candidatos están utilizando escenarios privados para realizar campañas de forma extemporánea.



-Todo está listo para que el próximo 24 de marzo comience a funcionar el carril preferencial para buses en la carrera 15 de Bogotá.



-Este jueves habrá pasos alternados en la vía Villavicencio Bogotá en inmediaciones del túnel de quebrada Blanca.



-Afectados en Barranquilla por la captadora ilegal Global Brokers denuncian ser víctimas de amenazas contra su vida.



-Para la Unidad del Victimas en el Valle del Cauca, el estado de desplazamiento que vive la comunidad del resguardo Embera Katio, en el centro de Cali, ya requiere medidas de emergencia humanitaria.



-El Consejo de Estado condenó al Municipio de Floridablanca (Santander) a pagar más de 650 millones de pesos por los daños ocasionados a una menor de 7 años de edad en las instalaciones de un Colegio Oficial donde fue víctima de abuso por parte de dos de sus compañeros, en el año 1998.



-Bolivia suscribió el jueves un crédito por 200 millones de dólares con el Banco Mundial, el mayor de la relación entre el país andino y el organismo multilateral, y que servirá para atender desastres naturales