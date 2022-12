Santos no necesita ocultarle delitos a las Farc conmigo, responde Álvaro Uribe

El expresidente se manifestó con un comunicado a la declaración de Juan Manuel Santos este fin de semana, según la cual el atentado en su contra que reveló el ministro de Defensa era viejo.

Publicidad

“El Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, en declaraciones a Teleantioquia, expresó que el atentado en contra de mi seguridad es un asunto viejo, el Ministro de la Defensa, doctor Juan Carlos Pinzón, y el Director de la Policía, General Rodolfo Palomino, días antes, me pidieron una reunión, me advirtieron que estaban autorizados por el Presidente, y me informaron de un nuevo plan de Farc para atentar en mi contra, lo cual le comunicaron a la ciudadanía.

“La noticia del atentado se ha utilizado para provocar cualquier clase de reacciones sobre las especulaciones promovidas por el Gobierno alrededor del número de personas que intervienen en mi seguridad y el costo para el erario estatal. Temas que confieso me preocupan en razón también de mi formación austera y de mi critica al Gobierno derrochón.

Publicidad

“No entiendo qué pretende el Presidente de la República al decir algo contrario a lo publicado por su Gobierno. Si su intención es ocultarle delitos a Farc para avanzar hacia el acuerdo de impunidad, no necesita hacerlo conmigo, jamás he pedido cambiar el rumbo por hechos relativos a mi persona. Grave sí es que le sigan ocultando a Farc el asesinato de policías y soldados, la destrucción de infraestructura y el reclutamiento de niños, centenares solamente en el último año”.

Publicidad

La Casa de Nariño tuvo que salir a aclarar la frase que lanzó el presidente Juan Manuel Santos este fin de semana, según la cual el atentado contra Álvaro Uribe que destapó el Ministerio de Defensa es de información antigua.

“No se conocen más detalles, el Gobierno quiso ser previsivo y advertir antes de cualquier situación que lamentar, se está reforzando la seguridad al expresidente Uribe y las otras personas mencionadas en ese informe de inteligencia que es viejo”, había declarado Santos en entrevista con TeleAntioquia .

Publicidad

Sin embargo, la Casa de Nariño aclara que lo vieja es la intención de la columna móvil Teófilo Forero de atentar contra el exmandatario.