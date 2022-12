Santos se reunirá, por tercera vez, con la Comisión Asesora de Paz

Por tercera vez, el presidente Juan Manuel Santos se reunirá con la Comisión Asesora de paz, que busca escuchar las percepciones de diferentes sectores de la sociedad, sobre los diálogos en La Habana.



La excandidata presidencial, Martha Lucía Ramírez, miembro de la comisión dijo que le preocupa el rol de la misma y el papel que están llamados a cumplir. (Lea también: Santos planteó retos de justicia transicional a Comisión Asesora de Paz )



Reiteró que le mostrará al presidente Santos su desacuerdo con la insistencia de Las Farc y el ELN de un cese bilateral del fuego.



“Si bien es cierto que es una comisión que el presidente Cita voluntariamente, también es cierto que aquí han pasado cosas muy graves desde la segunda reunión, entre ellas, el asesinato de nuestros militares en el Cauca y en un hecho tan grave como este, sí hubiera sido pertinente una reunión de la comisión”, dijo. (Lea también: Comisión Asesora de Paz no reemplaza mesa de diálogo en La Habana: Vera Grabe )



Agregó que las Farc deben ver que hay un bloque monolítico que pide al presidente una actitud drástica frente a la guerrilla por la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad.



Ramírez indicó que insistirá además en la necesidad de una negociación con condiciones y que el gobierno debe exigir la devolución de los menores que están dentro de las filas guerrilleras. (Lea también: Si nos quedamos en las diferencias políticas no alcanzaremos la paz: Pastrana )



La última vez que se reunió la Comisión asesora de paz con el presidente Santos fue el pasado 8 de Abril.



La Comisión Asesora de Paz está integrada por el ex presidente Andrés Pastrana; el ex Alcalde de Bogotá, Antanas Mockus; el presidente del Grupo Bancolombia, Carlos Raúl Yepes; Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo; Clara López, presidenta del Polo Democrático y el cardenal Rubén Salazar, entre otros.