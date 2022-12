Se escandalizan con un culo pero no con la imagen de Aylan Kurdi: Nacho Vidal

El actor Nacho Vidal, quien protagoniza un video en el que pide, a su modo, 'hacer el amor y no la guerra', dijo en Mañanas BLU 10AM que lo que motivó la producción es lanzar un mensaje a la humanidad que aún sigue escandalizándose por lo que no debería.



“Ese tipo de cosas se muestran en la televisión y no pasa nada (respecto a la foto de Aylan Kurdi, el niño sirio que apareció muerto en una playa de Turquía), pero ven un pecho o un culo y se escandalizan como si hubiéramos cometido un crimen”, manifestó.



En ese sentido, Vidal agregó que es horrible ver tragedias todos los días de ese tipo sin que el mundo se inmute.



Agregó que el ser humano por naturaleza es por un ser sexual y que, queramos o no, está ahí y hay que disfrutarlo sin tanto tapujo.



Sobre el video, que hace parte de la campaña de invitación al Salón erótico de Barcelona que se desarrollará entre el primero y el 4 de octubre, Vidal dijo que está impresionado por la acogida que ha tenido en la red, donde hoy cuenta con casi 500 mil reproducciones.



“Era un reto porque no nos iban a sacar en televisión, pero hoy nos reprodujeron y en internet es un video viralísimo”, manifestó.



