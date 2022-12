Selección Colombia femenina disputará el oro en Panamericanos frente a Brasil

a México y Canadá respectivamente en semis.



En el primer turno del día, la Canarinha, después de estrellarse en el pasado Mundial de Canadá-2015 hace apenas un mes al caer 1-0 en octavos contra Australia, logró su pase a la última instancia con un encuentro convincente ante unas aztecas que no se rindieron nunca en el Estadio Panamericano de Hamilton, en las afueras de Toronto (Lea también: ¡Orgullo nacional! Caterine Ibargüen gana medalla de oro número 25 para Colombia ).



Cristiane marcó el primero a los 4 minutos pero, poco después, un autogol de Fabiana puso el 1-1 en el marcador (25).



Al borde del descanso la zaguera Rafaelle volvió a poner a las brasileñas en ventaja (45+1) y un autogol de Arianna Romero nada más arrancar la segunda mitad amplió la diferencia a dos tantos (46).



La mediocampista Nayeli Rangel descontó a falta de 20 minutos para el final (70) pero Rafaelle, de nuevo, extinguió cualquier conato de remontada (73) (Lea también: Colombia obtiene el oro en velocidad por equipos del ciclismo de pista ).



Brasil se plantaba así en la final, y esperaba rival. Éste no tardó en llegar ya que, unas horas después, Colombia batió 1-0 a las canadienses.



Un solitario tanto en la primera mitad de la mediocampista Diana Ospina dio el pase a las cafeteras, que ya fueron la sensación en el pasado Mundial de la categoría, hace un mes, en el mismo Canadá.



Entonces, Colombia, que no había ganado nunca un partido en la competición, batió 2-0 a Francia, la tercera mejor escuadra del planeta según la FIFA, y sólo sucumbió en octavos contra Estados Unidos, a la postre ganadora del torneo, con una jugadora menos (Lea también: El golf le entrega tres nuevas medallas de oro a Colombia en los Panamericanos ).



La culminación de esta generación dorada sería ganar el título panamericano el sábado pero no lo tendrá nada fácil ante una Brasil que, tras los fracasos recientes de sus selecciones masculinas y femeninas, irá con todo para espantar a los fantasmas del pasado.



Resultados de los partidos de semifinales:



Brasil - México 4-2



Colombia - Canadá 1-0



