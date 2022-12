Solo necesito un doble para pagar impuestos: Róbinson Díaz sobre Tiro de gracia

Róbinson Díaz, protagonista de ‘Tiro de Gracia’, la nueva producción del Canal Caracol, estuvo hoy en Mañanas BLU 10 AM hablando sobre la serie que se estrenará este 9 de marzo en horario prime.

El actor manifestó que está muy contento por ser partícipe de la nueva apuesta del canal.

“Estoy orgulloso de poder hacer parte de Caracol y este proyecto ha sido para mí una gran responsabilidad”, dijo.

Afirmó que interpretar dos papeles en una misma serie significó un gran desafío para él puesto que debía hacer creíble a los televidentes que era un actor que representaba a dos personas distintas.

“Cada ser humano que estoy representando representa una cosmología única y el reto es hacerle creer ver al espectador que está viendo a dos personajes distintos aunque sean representados por el mismo actor”, indicó.

También dijo que la televisión colombiana está dejando un punto muy alto en Latinoamérica y en el mundo con sus nuevas producciones.

“Yo estoy viajando mucho fuera del país y más allá de la temática, la televisión colombiana es un producto de exportación”, agregó.

Finalmente, Díaz bromeó con que después de esta experiencia no se atrevería a ser el doble de nadie: “yo solo necesito un doble para pagar impuestos. Además, pensé que por hacer dos papeles me pagarían doble, pero no fue así”, concluyó.