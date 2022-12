Taylor Swift, Rihanna y Timberlake, ganadores de los American Music Awards

celebrada en Los Ángeles que también reconoció a Rihanna, One Direction y Justin Timberlake.

Publicidad

Enfundada en un minivestido dorado que dejaba parte de su espalda descubierta, Swift también subió al escenario para recoger el galardón a Mejor artista country y Mejor álbum country por "Red".

Timberlake fue el primer laureado de la noche como Mejor solista masculino pop/rock, pero posteriormente también fue reconocido como Mejor álbum R&B/Soul y Mejor solista masculino R&B/Soul.

Publicidad

Rihanna se llevó el premio a Mejor solista femenina R&S/Soul y recibió de manos de su madre un AMA Icon.

Publicidad

La banda británica One Direction, que cantó "Story of My Life", recogió el galardón a Mejor grupo pop/rock y Mejor álbum pop/rock por "Take Me Home".

Los AMA, que concede el público, fueron celebrados en el Teatro Nokia y presentados por el rapero Pitbull.

Publicidad

Durante la ceremonia actuaron la excéntrica Lady Gaga y la polémica Miley Cyrus, que cantó "Wrecking Ball" vestida con un body estampado con la cara de un gatito y subida a unos altísimos tacones.

Publicidad

Kate Perry fue la encargada de dar inicio a la gala con su último sencillo "Unconditionally", para el que vistió un kimono.

La noche dio un giro político cuando Macklemore y Ryan Lewis, que ganaron el Mejor álbum rap/hip-hop, recordaron a Trayvon Martin, el adolescente negro desarmado que falleció el año pasado cuando recibió un disparo de un vigilante de una urbanización de Florida, George Zimmerman, quien alegó haber actuado en defensa propia y fue absuelto de cualquier cargo.

Publicidad

Con AFP