Testigo en caso Colmenares denunció supuestas presiones para declarar

Juan Sebastián Bautista Gallo, uno de los testigos citados para rendir declaración dentro del proceso que se adelanta por la muerte de Luis Andrés Colmenares reveló que el martes en horas de la noche recibió un mensaje a través de Facebook donde lo intimidaron. (Lea también: Desgarrador y revelador testimonio de madre de Luis Andrés Colmenares )

"Hola Grillito, recuerda que tienes que presentarte en el juicio o si no la Policía te va a llevar. Espero que esta vez no te dé Alzheimer. Recuerda que la primera vez dijiste que Luis Andrés Colmenares no se podía sostener de la borrachera", precisó el testigo.

Bautista fue citado porque estuvo presente la noche de la muerte del joven.

Tras la denuncia hecha por el testigo, la delegada de la Fiscalía y el abogado Jaime Granados le solicitaron a la jueza 11 de conocimiento investigar las presuntas presiones que habría recibido el joven para declarar en el proceso que se adelanta contra Laura Moreno y Jessy Quintero.

“Podría ser una obstrucción a la justicia”, precisó el abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses de Laura Moreno.