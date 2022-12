¡Toda una melodía! Conozca el colibrí que ronca

Gustavo Adolfo Londoño es el ornitólogo caleño, docente de la Universidad Icesi de Cali, que descubrió un colibrí ‘que ronca’, es decir, hace un ruido muy particular mientras duerme.



“Estaba haciendo una investigación para mi doctorado en Perú. Estábamos en una estación a 3.000 metros de altura en Los Andes, pero esta especie también se encuentra en Colombia”, explicó.



El experto señaló que el ronquido es un tema fisiológico pues no se trata de ningún cortejo, por lo indicó que aún no es claro el motivo por los ruidos.



“Es un colibrí muy pequeño. Pesa solo 4 gramos y solo se encuentra en los 2.500 metros hacia arriba”, dijo.