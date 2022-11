“Trabajar con Carlos es una pasión y una felicidad”: Claudia Elena Vásquez

Claudia Elena Vásquez, la esposa de Carlos Vives, será portada de la nueva edición de Cromos que mostrará a las mujeres 'retro wife’, aquellas que se dedican a seguir a sus esposos en lo laboral.

En entrevista con Blu Radio, manifestó que es una pasión y una felicidad trabajar junto a Carlos Vives, pues han construido un equipo en el que él se dedica a lo creativo y ella a lo gerencial.

“Trabajar con Carlos es una pasión y una felicidad. Nunca me ha gustado salir y figurar, he tenido un perfil más tranquilo. En la parte gerencial administrativa, con lo que he aprendido siento que lo puedo hacer y me ha parecido lo máximo. No estamos todo el día juntos, pero cuadro la agenda de los dos. La parte gerencia soy yo, todo el día metida revisando contratos, revisando números, mientras él está en su mundo creativo”, confesó.

Claudia Elena aseguró que en un principio no conocía nada acerca de la industria musical, pero han logrado que todo fluya con buena energía.

“Cuando Carlos decidió grabar un disco, volver a empezar, la verdad yo no sabía nada de esta industria y fue empezarme a meter, aprender y conocer, y de la mano de su manager hemos hecho un equipo de trabajo maravilloso. Trabajan con pasión, con un compromiso absoluto, hay una energía increíble que hace que todo fluya”, dijo.

En el hogar, Claudia contó que él se comporta tal cual se muestra en el escenario y lo llamó un “showman en la casa”.

“En el hogar Carlos tiene mucho sentido de la estética y se encarga de la parte decorativa y yo en la parte de niñera, más cuadriculada, el orden, la rutina. Cuando él entra llega la diversión, al felicidad, la música. Es un showman en la casa”, contó entre risas.