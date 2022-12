‘Transformers 4: La Era de la Extinción’, la película más vista

acción, efectos especiales.

Publicidad

Dijo que en Estados Unidos este largometraje supera los 400 millones de dólares y también es la número uno.

"Transformers: La era de la extinción", dirigida por Michael Bay, protagonizada por Mark Wahlberg y Nicola Peltz y en la que un grupo de poderosos científicos trata de desafiar los límites de la tecnología con los transformers, recaudó 36,4 millones de dólares y 174,7 millones en dos semanas.

Publicidad

Le sigue un estreno, "Tammy", con la actriz Melissa McCarthy como una desempleada que emprende un "road trip" con su abuela alcohólica, personificada por Susan Sarandon. La película, que ha recibido muy malas críticas, cosechó 21,1 millones de dólares por el fin de semana y 32,9 millones desde su estreno el miércoles.

Publicidad

Otra novedad, la película de terror "Deliver Us From Evil" ("Líbranos del mal" en España), ocupó el tercer lugar con 9,5 millones el fin de semana (15 millones en cinco días).

La comedia "22 Jump Street", secuela de "21 Jump Street", con Jonah Hill y Channing Tatum, cae al cuarto lugar con 9,4 millones dólares este fin de semana (158,8 millones en total).

Publicidad

Otra película en episodios, "Cómo entrenar a tu dragón 2", le sigue con 8,75 millones en ingresos y 140 millones en cuatro semanas.

Publicidad

La sexta posición fue ocupada por otro estreno, "Earth of Echo", una cinta familiar de Dave Green que ganó 8,25 millones de dólares en tres días y 13,5 en cinco.

Angelina Jolie y su "Maléfica" resisten todavía a pesar de caer a la séptima posición, y facturaron 6,1 millones de dólares (213,9 millones en seis semanas).

Publicidad

"Jersey Boys", la epopeya de un grupo pop de éxito en los años 60 dirigida por Clint Eastwood, desciende al octavo lugar con 5,2 millones de dólares y 36,7 millones totales.

Publicidad

"Think Like a Man Too" toma el penúltimo lugar con 4,9 millones de dólares (57,2 millones tres semanas) y "Al filo del mañana", un film de ciencia-ficción con Tom Cruise, cierra la clasificación cosechando 3,6 millones de dólares (90,9 millones en cinco semanas).

Con AFP.