Verdes no descartan alianza con Peñalosa

La Alianza Verde no descarta una alianza con Enrique Peñalosa, candidato que este miércoles oficializó su aspiración a la Alcaldía de Bogotá.



Carlos Vicente de Roux fue seleccionado como el candidato oficial de la Alianza Verde que se enfrentará en la contienda electoral para la alcaldía de Bogotá. (Lea también: Carlos Vicente de Roux, candidato por Alianza Verde a Alcaldía de Bogotá )



Una encuesta realizada por la firma Datexco, dejó como resultado que Roux tiene un 47% de opinión favorable mientras que Antonio Sanguino un 33%.



El ahora candidato dijo que la colectividad decidirá si realizan coaliciones con otros partidos políticos o candidatos, pero que por ahora no descartaría una alianza con Enrique Peñalosa, a quien se le aceptó su renuncia en las últimas horas. (Lea también: Pardo encabeza opción de voto para la Alcaldía de Bogotá; Peñalosa tercero ).



"Hay una hoja de ruta que aprobó el partido. Si el partido lo considera conveniente y oportuno concurrirá con otras fuerzas políticas afines y sobre la base de un acuerdo programático a una coalición. Hay un horizonte de posibilidades. El partido no se ha cerrado esa posibilidad", dijo.



Sin embargo, sí dijo que a opinión personal la Alianza Verde no hará ningún tipo de coalición con colectividades que utilicen el palacio Liévano para hacer oposición al proceso de paz en este caso descartaría alguna con Francisco Santos.



-Sectores políticos dividieron opiniones frente a la posibilidad de que los acuerdos de paz sean refrendados a través de una asamblea constituyente.

-Sigue el revuelo político en Santander por la libertad del exgobernador Hugo Aguilar, quien -según el analista Isaí Fuentes- podría crear una alianza política con el Centro Democrático para ganar las elecciones en el departamento.