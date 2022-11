James Rodríguez, Karim Benzema, Gareth Bale y Luis Suárez protagonizan el nuevo spot publicitario de Adidas, 'There Will Be Haters'.

Publicidad

En el video, uno de los más compartidos en redes sociales, la compañía alemana se burla de quienes critican al colombiano, quien tiene “el toque mágico” y que por su estilo de juego, apariencia y botines, despierta envidia en cientos de personas.