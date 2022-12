Voz Populi Toons es un proyecto refrescante: Hernán Zajec, director creativo

Hernán Zajec, director creativo de caricaturas de Voz Populi Toons, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM hablando de este novedoso proyecto que ya estrenó su primer capítulo.



“La gracia propia de Voz Populi Toons, más allá de involucrase con las personalidades políticas, es sacar adelante una cantidad de historias que hay detrás de los personajes de Voz Populi como Tarsicio, Ignora, Paniagua o como cualquiera de ellos”, dijo. (Lea también: 'Pachito' la va a tirar toda por la Alcaldía )



Dijo que a la hora de dibujar los personajes para la serie no resulta tan difícil teniendo en cuenta que “nos dejan total libertad y eso es genial, no es tan rudo encontrar una forma visual para hacer las cosas, todas las versiones que hacíamos a Jorge Alfredo Vargas, por ejemplo, se veía un poco más viejo, pero está claro que en personas se ve más joven”. (Lea también: Voz Populi Toons, la caricatura de los hechos hecha caricatura )



En ese mismo sentido afirmó que “usualmente uno busca exagerar ciertos rasgos, este tiene barba, barriga, un buen mentón; y con base en eso uno trata de construir los mejores parecidos posibles, siempre tratando de evitar complicarse agregando muchas líneas y muchos detalles en los muñecos porque después costaría mucho animarlos”.



Finalmente aseguró que “el verdadero reto de Voz Populi Toons es que en algún momento sea más interesante ver a Tarsicio que a ‘Pachito’, ese es el norte.