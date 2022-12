Y los nominados a los Globos de Oro 2016 son…

Le siguen "The Revenant", "The Big Short" y "Steve Jobs".

"Carol", un melodrama clásico basado en una novela homónima de Patricia Highsmith, aspira a hacerse con los premios a la mejor película de drama, mejor director, mejor banda sonora original (Carter Burwell) y una doble candidatura a mejor actriz para Cate Blanchett y Rooney Mara.

Estas son todas las nominaciones:

Actor en miniserie:

Idris Elba

Oscar Isaac

David Oyelowo

Mark Rylance

Patrick Wilson

Comedia o musical para TV

Casual

Mozart in the Jungle

Silicon Valley

Transparent

Orange is the New Black

Veep

Actriz de reparto:

Uzo Aduba

Joanne Froggatt

Regina King

Judith Light

Maura Tierney

Animación

Anomalisa

El viaje de Arlo

Inside Out (Del revés)

Carlitos y Snoopy

La oveja Shaun

Actriz de reparto miniserie:

Alan Cumming

Damian Lewis

Ben Mendelsohn

Tobias Menzes

Christian Slater

Actriz de TV. Musical o comedia

Rachel Bloom

Jamie Lee Curtis

Julia Louis-Dreyfus

Gina Rodriguez

Lily Tomlin

Guión

Room

Spotlight

The Big Short

Steve Jobs

The Hateful Eight

Canción original

Love Me Like You Do

One Kind of Love

See You Again

Simple Sound #3

Writing?s On The Wall

Película o miniserie para TV:

American Crime

American Horror Story

Fargo

Flesh and Bone

Wolf Hall

Actor, TV musical/comedia:

Aziz Ansari

Gael Garcia Bernal

Rob Lowe

Patrick Stewart

Jeffrey Tambor

Mejor película, musical/comedia:

The Big Short

Joy

Marte

Spy

Trainwreck

Serie dramática:

Empire

Juego de tronos

Mr. Robot

Narcos

Outlander

Actor, musical/comedia:

Christian Bale

Steve Carell

Matt Damon

Al Pacino

Mark Ruffalo

Director:

Todd Haynes

Alejandro González Iñárritu

Tom McCarthy

George Miller

Ridley Scott

Actor de reparto en cine:

Paul Dano

Idris Elba

Mark Rylance

Michael Shannon

Sylvester Stallone

Mejor película dramática:

Carol

Mad Max: Fury Road

The Revenant

Room

Spotlight

Mejor actriz drama TV:

Viola Davis

Caitriona Balfe

Eva Green

Taraji P. Henson

Robin Wright

Actriz (película musical o comedia):

Jennifer Lawrence

Amy Schumer

Melissa McCarthy

Maggie Smith

Lily Tomlin

Mejor actriz de cine dramático:

Cate Blanchett

Brie Larson

Rooney Mara

Saoirse Ronan

Alicia Vikander

Mejor actor de cine:

Bryan Cranston

Leonardo DiCaprio

Michael Fassbender

Eddie Redmayne

Will Smith