“Yo soy parcero de James, pero a mí me llamó fue Cristiano”: Kevin Roldán

Kevin Roldán, el cantante colombiano que amenizó la fiesta de Cristiano Ronaldo, reveló detalles del evento, por el cual el astro portugués ha recibido cientos de críticas.



En la conversación con Mañanas BLU 10 AM dijo que se trató de un contrato común y corriente; además, señaló que no llegó allí por James Rodríguez, sino por Cristiano.



“Yo soy parcero de James, pero a mí me llamó fue Cristiano porque al él le gusta mi música”, aseguró.



En cuanto a la polémica que se armó por la fiesta, el artista aseguró “que todo mundo tiene derecho a celebrar porque era su cumpleaños”.



“Uno tiene que separar un poco lo laboral con lo personal. Si tú eres el mejor del mundo tienes que celebrarlo porque 30 años no se cumplen todos los días. No todo puede ser trabajo”, manifestó.



Sobre las críticas que recibió por publicar el video de la fiesta, que terminó siendo el detonante de la polémica, Roldán dijo que no fue el único que tomó fotos y registros.



“A mí nunca me dijeron que no podía publicar fotos o videos de la fiesta", dijo.