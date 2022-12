Curules de afrodescendientes fueron obtenidas de manera ilegal: Fiscalía

El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, anunció que las curules para las minorías afrodescendientes fueron obtenidas de forma ilegal en las pasadas elecciones.

Publicidad

Según el ente acusador, se utilizaron documentos falsos para postular dichos candidatos “estas personas mediante la expedición y utilización de documentos falsos simularon el cumplimiento de los requisitos que la ley prevé para la postulación de los candidatos a esta circunscripción especial de minorías afrodescendientes”.

“Haciendo pasar a miembros de Funeco (Fundación Ebano de Colombia) a personas que no eran y que nunca lo habían sido. De la misma forma indujeron en error a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y con ello evadieron los controles de la organización electoral para verificar el cumplimiento de los requisitos legales”, sostuvo.

Publicidad

Perdomo además anunció que se pedirá a un juez suspender los actos de inscripción de las credenciales de elección y de los actos de posesión.

Publicidad

“La Fiscalía tomará una medida muy importante y es que solicitaremos adicionalmente el restablecimiento provisional del derecho con el propósito de impedir que los efectos producidos por estos delitos continúen”, dijo.

“No solo vamos imputar la comisión de estos delitos sino que además solicitaremos el restablecimiento del derecho, porque aquí hay derechos conculcados de quienes, si perteneciendo a la fundación Ebano de Colombia, no fueron inscritos, no fueron certificados y no pueden tener la representación como tal”, agregó.

Publicidad

Según la Fiscalía este inconveniente llevó a que se tomaran decisiones en el Consejo Superior de la Judicatura, en el Consejo Nacional Electoral y aún está pendiente de definirse en el Consejo de Estado. El próximo 24 Junio se realizará a la audiencia en este caso.