Daniel Samper Pizano habla de su libro ‘Jota, Caballo y Rey’

caballo muy reconocido en los años cincuenta.

Publicidad

Samper estuvo En Blanco y Negro de Blu Radio donde habló de su vida, de su trayectoria en el mundo y de sus libros.

Confesó que escribir una novela no es difícil: “A mí por lo menos no me cuesta mucho trabajo. Lo que es más complicado es armarla”.

Publicidad

“Uno no puede sorprender al lector con cosas que no se hayan sembrado anteriormente, que los personajes tengan su propia fuerza, que cojan la novela y la lleven hasta el final. Ese es el secreto de una buena novela”, agregó.