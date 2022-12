¿De qué depende que recordemos lo que soñamos?

¿Le pasa que, cuando se despierta, no recuerda lo que soñó? ¿Es de lo que al comenzar un nuevo día intenta construir el sueño que tuvo en la noche anterior, pero no puede? ¿Se frustra cuando no puede recordar su sueño? Es normal que la respuesta a estas preguntas sea sí, pues hay causas científicas que explican la razón del olvidar esa “película” que construyó su mente, mientras descansaba.

Los sueños son una elaboración hecha a partir de las vivencias propias que van desde traumas emocionales o sociales hasta situaciones de estrés por un hecho en particular.

Según la neuropsicóloga Gloria Sierra, es importante aprender a diferenciar el sueño de los sueños, es decir, el primero como la actividad física de descansar y poner el cuerpo en reposo, de los sueños como la película o consecución de imágenes que pasan por la mente.

“Cuando soñamos, nos referimos a aquella actividad cerebral dentro de la cual se incluye una película de imágenes”, afirma Sierra, quien explica que el recordar un sueño tiene que ver con la fase en que el ser humano se despierta durante su descanso.

“Si la persona se despierta durante la cinta de imágenes que pasan por la mente, o la fase de movimientos oculares, muy seguramente se recordará el sueño, puesto que, el impacto que ha logrado el sueño será reciente al haber concluido la película”, dice.

Por el contrario, aclara la experta, si una persona se despierta posterior a esa consecución de imágenes, es decir, cuando la historia mental haya concluido, muy probablemente olvidará lo que soñó, o se le hará difícil recordarlo.

Finalmente, la neuropsicóloga reseña que se debe tener cuidado cuando se duerme, pues síntomas como un sueño muy corto o muy largo podría estar anunciando enfermedades. Además, se recomienda consultar a expertos cuando, de manera repetitiva, se sueña con un mismo hecho.