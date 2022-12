Denuncian negligencia tras la muerte de bebé de dos años en jardín de Barranquilla

Mientras reclamaban el cuerpo del pequeño Liam Beltrán, de 2 años, familiares denunciaron negligencia por parte de las profesoras a cargo del Centro de Desarrollo Infantil del barrio Santa María, en el sur de Barranquilla.

De acuerdo con la versión de Liliana Cabarcas, tía del pequeño, el hermano mayor del niño simuló los momentos en los que el bebé agonizaba por la asfixia en uno de los salones del jardín infantil.

“¿Cómo no van a saber si ellas, supuestamente, estaban al lado del niño? El mismo hermanito, de 4 años, hace la simulación de como el niño estaba en el piso agonizando porque se estaba ahogando y las maestras no estaban por ahí. Si no están competentes, que se retiren y cierren el CDI”, precisó la mujer.

Cabarcas pidió a las autoridades adelantar una investigación profunda del caso manifestando que, con lo que le paso a su sobrino, ya son dos el número de muertes que se dan bajo estas circunstancias en el jardín infantil.

“Tengo entendido que no es la primera vez. Otra niña también se ahogó ahí, con comida”, finalizó Cabarcas.

Por su parte, Santiago Vázquez, secretario de Gestión Social de Barranquilla, aseguró que el CDI cuenta con personal idóneo y calificado para la atención de los niños y agregó que prestan todo el acompañamiento a la familia afectada por la pérdida del menor.

“Se trató de un terrible accidente y estamos brindando todo el apoyo y el acompañamiento a la familia afectada por esta situación. Todo el talento humano estaba en el sitio. Una enfermera le prestó los primeros auxilios”, manifestó Vázquez.

