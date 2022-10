Desmovilizada de Farc denuncia que fue brutalmente golpeada en dos ocasiones

Diana Lorena Muñoz fue reclutada a los 10 años de edad por la guerrilla de las Farc. Hoy hace parte de la lista de desmovilizados de esa guerrilla que se acogieron al proceso de paz y forma parte de la corporación Rosa Blanca. Sin embargo, denuncia que tras su proceso de desmovilización ha sido víctima de dos golpizas.



La primera vez fue detenida por dos policías quienes la llevaron hasta un CAI donde después de despojarla de sus objetos personales, la golpearon y detuvieron por varias horas. Por esta agresión la mujer recibió una incapacidad médica de siete días.

“Me manosearon, me requisaron, me quitaron la plata y el celular vulnerando mi dignidad como mujer, como mamá y como ciudadana. Yo me encontraba con mi hija y a ella la dejaron completamente desprotegida”, le dijo Diana a BLU radio.

La mujer denunció ante la Fiscalía a los dos policías que la habrían agredido y ocho días después de instaurada esta denuncia fue golpeada nuevamente. Esta vez, se trataba de una amenaza.

“Iba para mi casa y me subí a un bus, yo me senté al lado de una ventana en la parte derecha del bus cuando un sujeto se sentó a mi lado y como en forma de charla me dijo: “tienes que quitar la denuncia que hiciste”, entonces yo le dije ¿de qué me está hablando? Y fue cuando comenzó a golpearme; me golpeó dos veces el abdomen, me alcanzó a dar un golpe en la cara, en un brazo, y al final me dijo: “que no se te olvide” y se bajó del bus”, relató la mujer.

Por esta segunda agresión Diana recibió una nueva incapacidad de cinco días como consta en el parte emitido por Medicina Legal que fue conocido por Blu radio y en el que se evidencia que la mujer tenía un labio roto y varios hematomas para el momento en que fue atendida.