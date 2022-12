Después de leer esto sabrá lo que no debe preguntarle a una embarazada

Alexandra Pumarejo aconseja sobre las preguntas y comentarios que no se deben hacer a una embarazada, pues recuerde que en esa etapa son sensibles y entran en crisis.

1 No le pregunte si el bebé fue planeado. ¡Hey! Si lo fue o no eso no le debe interesar; simplemente felicítela y anímela.

2 ¿Quedaste embarazada con tratamiento de fertilidad? Nunca piense en esa incómoda pregunta. Muchas hacen innumerables esfuerzos para lograr quedar encinta.

3 ¿Puedo tocar la barriga? Pausa y piense si le gustaría que le preguntaran si le pueden tocar otra parte del cuerpo.

4 No opine si no le han preguntado. Cada embarazo es diferente.

5 No haga comentarios referentes al peso. Si perdió o ganó libras es normal, pero frustra mucho cuando se lo dicen.